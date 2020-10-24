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Стопкоронавирус.рф

«Впереди тяжелый год»: вирусолог предрек сложную зиму из-за коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов спрогнозировал сложную ситуацию с коронавирусом в России.
По мнению эксперта, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится минимум в ближайшие полгода. Ослабления вирусной активности не стоит ожидать до середины весны.

Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года,

— цитирует Александра Чепурнова издание URA.RU.
Вирусолог посетовал на то, что в летний период граждане расслабились, перестали соблюдать необходимые меры, в частности, носить маски и держать социальную дистанцию. По словам Чепурнова, это необходимо продолжать делать, чтобы эпидемиологическая ситуация взяла курс на улучшение.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван срок окончания пандемии коронавируса в России.
Коронавирус , Видео , Александр Чепурнов , РИА Ura.ru
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