Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов спрогнозировал сложную ситуацию с коронавирусом в России.

По мнению эксперта, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится минимум в ближайшие полгода. Ослабления вирусной активности не стоит ожидать до середины весны.

Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года,

— цитирует Александра Чепурнова издание URA.RU.

Вирусолог посетовал на то, что в летний период граждане расслабились, перестали соблюдать необходимые меры, в частности, носить маски и держать социальную дистанцию. По словам Чепурнова, это необходимо продолжать делать, чтобы эпидемиологическая ситуация взяла курс на улучшение.