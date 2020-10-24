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Стопкоронавирус.рф

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России 

Александра Нечаева 2 часа назад
О том, когда стоит ожидать улучшения эпидемиологической ситуации в стране, рассказал главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Его слова приводит «Парламентская газета».
Доктор медицинских наук прогнозирует значительное улучшение ситуации с коронавирусом в середине лета следующего года. По мнению Зуева этому будет способствовать теплая погода, вакцинация и соблюдение масочного режима.

"Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса",

— отметил эксперт.
Напомним, что ранее Зуев высказывался в пользу введения в стране карантина, отмечая, что только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что названы главные ошибки при самолечении COVID-19.
Комментарии 1
Коронавирус , Видео , Виктор Зуев , Парламентская газета
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