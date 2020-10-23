Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Названы главные ошибки россиян при самолечении COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы главные ошибки при самолечении COVID
Фото: depositphotos.com
Во время пандемии коронавируса многие занимаются самолечением. Зачастую это приводит лишь к усугублению ситуации. Об этом заявили специалисты в беседе с «Газета.Ru».
Одной из самых распространенных ошибок, по словам иммунолога Марии Польнер, является бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Также она отметила, что не стоит использовать местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания.
Прием антибактериальных средств, в свою очередь, может спровоцировать резистентность патогенных бактерий.

«Это приведет к устойчивости организма, внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на средство, и мы уже никогда не сможем вылечить болезнь»,

— пояснила врач общей практики Анастасия Тараско.
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган добавил, что антибиотики опасны побочными реакциями — тошнотой, рвотой и прочими. При этом они никак не помогают в лечении коронавируса, а лишь смазывают общую картину.
Даже витамины могут нанести вред, если у больного нет их дефицита. Также, по словам медиков, не стоит прибегать к помощи народных средств, пытаться сбить температуру ниже 38,5 градусов и злоупотреблять средствами от кашля.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что оценена эффективность защиты зимних перчаток от COVID.
Видео дня. Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
Комментарии 6
Коронавирус , Михаил Каган , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Продукты, которые восстанавливают печень
Продукты, которые восстанавливают печень
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Неожиданный тест поможет выявить у себя COVID-19
Неожиданный тест поможет выявить у себя COVID-19
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
О чем говорят боли в пояснице
06:10
О чем говорят боли в пояснице
Болезни и лекарства
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
02:26
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение