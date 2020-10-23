Названы главные ошибки при самолечении COVID

Во время пандемии коронавируса многие занимаются самолечением. Зачастую это приводит лишь к усугублению ситуации. Об этом заявили специалисты в беседе с «Газета.Ru».

Одной из самых распространенных ошибок, по словам иммунолога Марии Польнер, является бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Также она отметила, что не стоит использовать местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания.

Прием антибактериальных средств, в свою очередь, может спровоцировать резистентность патогенных бактерий.

«Это приведет к устойчивости организма, внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на средство, и мы уже никогда не сможем вылечить болезнь»,

— пояснила врач общей практики Анастасия Тараско.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган добавил, что антибиотики опасны побочными реакциями — тошнотой, рвотой и прочими. При этом они никак не помогают в лечении коронавируса, а лишь смазывают общую картину.

Даже витамины могут нанести вред, если у больного нет их дефицита. Также, по словам медиков, не стоит прибегать к помощи народных средств, пытаться сбить температуру ниже 38,5 градусов и злоупотреблять средствами от кашля.