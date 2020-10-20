Доктор назвала разрушающую кости привычку

Остеопороз — заболевание, при котором уменьшается костная масса и повышается риск переломов. Доктор медицинских наук Ольга Лесняк заявила, что развитие этого недуга связано с курением. Ее слова приводит АГН «Москва».

По словам специалиста, пагубной привычкой обладают половина мужчин. Женщины практически не уступают сильному полу — в некоторых регионах курит каждая четвертая. Лесняк утверждает, что это ужасно сказывается на костной ткани — происходит разрушение костей и у мужчин, и у женщин.

«Каждая третья женщина, каждый пятый мужчина, начиная с 50 лет, до конца своей жизни хотя бы один раз сломает кость из-за остеопороза»,

— добавила доктор, отметив, что риск развития остеопороза увеличивается именно после 50 лет.