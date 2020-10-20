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Врачи назвали отказ от обеда причиной для роста заболеваемости 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врачи объяснили, как отказ от обеда портит здоровье
Фото: depositphotos
Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал, что отказ от обеда может подорвать здоровье человека.
Насчет необходимости завтрака диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский в интервью Sputnik.
"Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед — это основной и максимально калорийный прием пищи".
Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.
"Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Отсюда переедание, лишние килограммы и другие заболевания. Если не учитывать ритмы голода и аппетита, то человек начинает переходить на более высококалорийное питание. Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой".
По мнению Бобровского, перекусы еще больше "расшатывают" ритмы голода и аппетита.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что такое "мусорная" еда и почему она так опасна.
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ЗОЖ , Андрей Бобровский , ИА Sputnik
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