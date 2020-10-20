Врачи объяснили, как отказ от обеда портит здоровье

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал, что отказ от обеда может подорвать здоровье человека.

Насчет необходимости завтрака диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский в интервью Sputnik.

"Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед — это основной и максимально калорийный прием пищи".

Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.

"Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Отсюда переедание, лишние килограммы и другие заболевания. Если не учитывать ритмы голода и аппетита, то человек начинает переходить на более высококалорийное питание. Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой".

По мнению Бобровского, перекусы еще больше "расшатывают" ритмы голода и аппетита.