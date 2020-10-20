Выявлена смертельная опасность городского воздуха

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что загрязнение воздуха увеличивает риск развития неврологических расстройств, включая болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие виды смертельно опасной деменции. Об этом сообщает журнал The Lancet Planetary Health.
Специалисты провели исследование, в ходе которого были проанализированы данные о госпитализациях американцев в связи с состоянием неврологического здоровья за 11 лет — с 2006 по 2017 годы. После они сравнили их с оценками концентрации частиц PM2.5 в городском воздухе по месту жительства.
В результате ученым удалось выяснить, что на каждые пять микрограммов PM2.5 на кубический метр воздуха приходится 13-процентный рост риска госпитализации из-за болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и родственных форм деменции.
При этом самый высокий риск госпитализации с болезнью Паркинсона наблюдался среди пожилых людей на северо-востоке США. А на Среднем Западе зафиксировано наибольшее число пожилых пациентов с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.
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