Выявлена смертельная опасность городского воздуха

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что загрязнение воздуха увеличивает риск развития неврологических расстройств, включая болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие виды смертельно опасной деменции. Об этом сообщает журнал The Lancet Planetary Health.

Специалисты провели исследование, в ходе которого были проанализированы данные о госпитализациях американцев в связи с состоянием неврологического здоровья за 11 лет — с 2006 по 2017 годы. После они сравнили их с оценками концентрации частиц PM2.5 в городском воздухе по месту жительства.

В результате ученым удалось выяснить, что на каждые пять микрограммов PM2.5 на кубический метр воздуха приходится 13-процентный рост риска госпитализации из-за болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и родственных форм деменции.

При этом самый высокий риск госпитализации с болезнью Паркинсона наблюдался среди пожилых людей на северо-востоке США. А на Среднем Западе зафиксировано наибольшее число пожилых пациентов с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.