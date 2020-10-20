Мясников объяснил, какие привычки подрывают иммунитет

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Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет в холодное время года. Врач объяснил, что крепкий иммунитет может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни.

«Сейчас мы пойдем от обратного. Не "как укрепить иммунитет", а "как перестать его гнобить, нагружать"».

Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.

Также очень важно не переохлаждаться, чтобы не заставлять организм работать наизнос.