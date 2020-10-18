Врач назвала необходимые в зимнее время витамины 

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Гастроэнтеролог и диетолог Светлана Незванова рассказала о витаминах, которые помогут организму пережить зимний период.

Врач порекомендовала включить в рацион жирную рыбу, а также сливочное и топленое масло как источники витаминов D и А.

«Зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — объяснила Светлана Незванова.

Кроме того, не стоит пренебрегать и витамином С, который укрепит организм в сезон вирусных заболеваний.