Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвала необходимые в зимнее время витамины 

Полина Алферова 6 часов назад
Врач назвала необходимые в зимнее время витамины
Фото: Pixabay
Гастроэнтеролог и диетолог Светлана Незванова рассказала о витаминах, которые помогут организму пережить зимний период.
Врач порекомендовала включить в рацион жирную рыбу, а также сливочное и топленое масло как источники витаминов D и А.

«Зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — объяснила Светлана Незванова.

Кроме того, не стоит пренебрегать и витамином С, который укрепит организм в сезон вирусных заболеваний.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые раскрыли важное свойство масок.
Видео дня. Почему возникает межпозвоночная грыжа
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сладость от холестерина и гипертонии
Названа сладость от холестерина и гипертонии
Названа специя, подавляющая коронавирус
Названа специя, подавляющая коронавирус
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение