Ученые раскрыли важное свойство масок

Финские ученые доказали, что одноразовые маски сохраняют свою эффективность даже после нескольких стирок. Исследование провели специалисты Государственного технического научно-исследовательского центра VTT.

Одноразовая маска не теряет своих защитных свойств даже после десяти стирок. Но стирка влияет на качественную фильтрацию мелких частиц. Поэтому медицинские маски, которые используют в больницах, не стирают дома.

И одноразовые, и тканевые маски лучше всего кипятить в течение пяти минут или стирать при 60 градусах в машинке.