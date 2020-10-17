Ученые раскрыли важное свойство масок

Финские ученые доказали, что одноразовые маски сохраняют свою эффективность даже после нескольких стирок. Исследование провели специалисты Государственного технического научно-исследовательского центра VTT.
Одноразовая маска не теряет своих защитных свойств даже после десяти стирок. Но стирка влияет на качественную фильтрацию мелких частиц. Поэтому медицинские маски, которые используют в больницах, не стирают дома.
И одноразовые, и тканевые маски лучше всего кипятить в течение пяти минут или стирать при 60 градусах в машинке.
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