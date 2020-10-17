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Названа сладость, защищающая от холестерина и гипертонии

Елизавета Назарова
3 часа назад
Врачи рассказали о сладости, которая поможет справиться с "плохим" холестерином и гипертонией. Об этом сообщает Insider.
Сообщается, что самым полезным лакомством является горький шоколад. Он содержит флавоноиды, которые увеличивают приток крови и кислорода к мозгу, что сокращает количество токсинов. Благодаря такому эффекту снижается риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Флавониды разжижают кровь и способствуют расширению сосудов. Таким образом, шоколад снижает давление и может помочь гипертоникам. Эти антиоксиданты восстанавливают уровень "хорошего" холестерина и вытесняют "плохой".
Эксперты рекомендуют употреблять шоколад с содержанием какао не менее 80%. Кроме того, нужно обратить внимание на количество сахара в лакомств: оно должно быть небольшим. Безопасная доза шоколада на каждый день составляет 20–30 г.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван неожиданный симптом раннего инфаркта.
ЗОЖ,
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