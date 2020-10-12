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Врач предупредила россиян о последствии запивания пищи

Анастасия Иванова
4 часа назад
Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, почему нельзя запивать пищу. Об этом она поведала в интервью «Пятому каналу».
По словам доктора, если человек запивает еду, то он не разжевывает ее, а быстро проглатывает комом. Это дает дополнительную нагрузку на желудок.
«А также слюна не будет выполнять своих функций»,
— отметила Кононенко.
Также доктор рекомендует выпивать натощак стакан воды – за полчаса до еды. Причем вода должны быть щелочной, а не кипяченой. В таком случае, по словам врача-диетолога, жидкость послужит своего рода удобрением для нормальной микрофлоры кишечника.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы продукты, ускоряющие старение.
ЗОЖ,
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