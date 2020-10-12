Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, почему нельзя запивать пищу. Об этом она поведала в интервью «Пятому каналу».

По словам доктора, если человек запивает еду, то он не разжевывает ее, а быстро проглатывает комом. Это дает дополнительную нагрузку на желудок.

«А также слюна не будет выполнять своих функций»,

— отметила Кононенко.