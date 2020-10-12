Названы продукты, ускоряющие старение 

Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые приближают старение.

По словам авторов материала, потребление сахара провоцирует повреждение липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.

Кроме того, эксперты посоветовали отказаться от фастфуда, жареной пищи, маргарина и консервов. Все эти продукты зачастую содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Вдобавок к этому они замедляют кровоток в коже.

Жареный картофель повреждает клетки кожи и при этом содержит большое количество сахара.

Негативно на кровеносной системе сказывается потребление пряной пищи, — она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Приготовленное на углях мясо также вредит кожному покрову.