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Названы продукты, ускоряющие старение 

Мира Маркина 4 часа назад
Названы продукты, ускоряющие старение
Фото: depositphotos.com
Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые приближают старение.
По словам авторов материала, потребление сахара провоцирует повреждение липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.
Кроме того, эксперты посоветовали отказаться от фастфуда, жареной пищи, маргарина и консервов. Все эти продукты зачастую содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Вдобавок к этому они замедляют кровоток в коже.
Жареный картофель повреждает клетки кожи и при этом содержит большое количество сахара.
Негативно на кровеносной системе сказывается потребление пряной пищи, — она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Приготовленное на углях мясо также вредит кожному покрову.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как сохранить здоровье зубов.
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