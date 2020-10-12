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Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам 

Мира Маркина 7 часов назад
Мясников обратился к россиянам с просьбой
Фото: Кадр из программы "О самом главном"
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".
Медик отметил, что задумался об этом, когда нашел в своем шкафу пиджак и туфли, которые ни разу не надевал. У некоторых вещей даже не были срезаны бирки (авторская орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.):

"Хожу в привычных вещах, а это — жалко, вроде, да и некуда. И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, одену!".

Мясников заявил, что многие люди откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". Но потом оказывается, что уже все позади.

"Сегодня есть отговорка: трудные времена, COVID-19 и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!",

— заключил телеведущий.
Мясников также добавил, что наконец решил оторвать бирки от новых вещей и не передаривать часть презентов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал, как выявить у себя рак.
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Комментарии 26
ЗОЖ , Александр Мясников
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