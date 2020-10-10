Раскрыта опасность чеснока

Гастроэнтеролог и семейный врач Никита Харлов рассказал, чем может быть опасен чеснок для разных категорий людей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Медик отметил, что чеснок чаще всего используют ради его антибактериальных и обеззараживающих свойств. При этом, он порекомендовал употреблять чеснок в составе готовых блюд. Перед тем, как использовать его, он отметил, что его нужно нарезать и дать ему полежать. По словам Харлова, на воздухе усиливаются свойства продукта.

"Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите"

При этом гсатроэнтеролог отметил, что чеснок может быть опасен для некоторых людей.

"Он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию"

Из-за того, что чеснок раздражает слизистые, не стоит капать его сок в нос. Вешать на шею его тоже не стоит, так как концентрация чеснока при вдыхании будет минимальной.