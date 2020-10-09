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Врач назвала опасные продукты, которые стоит исключить в пандемию 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы продукты, которые стоит исключить в пандемию
Фото: depositphotos
Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина рассказала, какую пищу не стоит употреблять в период пандемии. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам врача, фастфуд, консервы и жареная пища — не лучшие варианты для поддержания иммунитета, поэтому от них стоит отказаться. Также необходимо исключить из рациона сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.

"От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда".

Сейчас особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени. Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица и молочные продукты. Необходимо больше пить жидкостей. Употребление этих продуктов поможет поддержать иммунитет.

"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать",

Правда, качественное питание без прогулок на свежем воздухе и отсутствия стрессов, не поможет иммунитету. Поэтому очень важно следить за графиком сна и гулять.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые наносят особый вред во время приема антибиотиков.
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ЗОЖ
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