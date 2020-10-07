Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, что необходимо помнить, если у вас отрицательный резус-фактор. Носителями отрицательного резус-фактора являются около 15 процентов жителей планеты. Любопытно, что приверженцы нетрадиционных учений и конспирологических теорий считают, что отрицательный резус-фактор люди получили от пришельцев. поскольку у наших предков, приматов, отрицательного резуса не бывает. А что советуют не забывать людям с отрицательным резус-фактором врачи, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Мясников назвал самый полезный продукт.
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая опасная группа крови
Названа самая опасная группа крови
«Ситуация становится все серьезнее»
«Ситуация становится все серьезнее»
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при COVID
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при COVID
Врач назвал пять признаков алкоголизма
Врач назвал пять признаков алкоголизма
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
06:06
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
ЗОЖ
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
00:33
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение