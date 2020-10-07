Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором 

Смотрите видео и узнайте, что необходимо помнить, если у вас отрицательный резус-фактор. Носителями отрицательного резус-фактора являются около 15 процентов жителей планеты. Любопытно, что приверженцы нетрадиционных учений и конспирологических теорий считают, что отрицательный резус-фактор люди получили от пришельцев. поскольку у наших предков, приматов, отрицательного резуса не бывает. А что советуют не забывать людям с отрицательным резус-фактором врачи, расскажет ролик.