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Мясников назвал самый полезный продукт

Мира Маркина
7 часов назад
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", назвал самый полезный продукт для здоровья человека. Об этом сообщают РИА Новости.
Мясников назвал самый полезный продукт
Фото: Кадр из шоу "О самом главном"Кадр из шоу "О самом главном"
По мнению специалиста, этим продуктом является броколли. Медик отметил: эта капуста помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употреблять брокколи необходимо в сыром, а не в вареном виде.
При этом сам врач заявил, что не любит брокколи. Однако к ее вкусу легко привыкнуть.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников высказался о новых рекомендациях из-за коронавируса.
ЗОЖ,Александр Мясников,
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