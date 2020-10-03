Мясников назвал самый полезный продукт

Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", назвал самый полезный продукт для здоровья человека. Об этом сообщают РИА Новости.
Фото: Кадр из шоу "О самом главном"Кадр из шоу "О самом главном"
По мнению специалиста, этим продуктом является броколли. Медик отметил: эта капуста помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употреблять брокколи необходимо в сыром, а не в вареном виде.
При этом сам врач заявил, что не любит брокколи. Однако к ее вкусу легко привыкнуть.