Мясников назвал самый полезный продукт

Фото: Кадр из шоу "О самом главном" Кадр из шоу "О самом главном"

По мнению специалиста, этим продуктом является броколли. Медик отметил: эта капуста помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употреблять брокколи необходимо в сыром, а не в вареном виде.