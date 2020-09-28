Мясников оценил новые рекомендации из-за COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников высказался о рекомендациях мэрии Москвы относительно коронавируса. В своем Telegram-канале телеведущий заявил, что считает панику из-за новых мер неоправданной..

Мясников утверждает, что инфекция опасна «практически исключительно» для пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и «ослабленных людей». При этом он отметил, что речь о полной самоизоляции не идет.

«Сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые (и уже и так, в большинстве своем, неработающие люди)»,

— объяснил Мясников.