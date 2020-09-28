Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников высказался о новых рекомендациях из-за коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мясников оценил новые рекомендации из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников высказался о рекомендациях мэрии Москвы относительно коронавируса. В своем Telegram-канале телеведущий заявил, что считает панику из-за новых мер неоправданной..
Мясников утверждает, что инфекция опасна «практически исключительно» для пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и «ослабленных людей». При этом он отметил, что речь о полной самоизоляции не идет.

«Сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые (и уже и так, в большинстве своем, неработающие люди)»,

— объяснил Мясников.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что эксперт оценил «пессимистичный сценарий» для COVID.
Видео дня. Почему болят ноги по утрам
Коронавирус , Александр Мясников , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Зачем жевать сухую гвоздику
Зачем жевать сухую гвоздику
«Там ад»: заболевший COVID-19 рассказал о лечении
«Там ад»: заболевший COVID-19 рассказал о лечении
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
В России придумали универсальный антибиотик
04:12
В России придумали универсальный антибиотик
Болезни и лекарства
Почему болят ноги по утрам
06:10
Почему болят ноги по утрам
ЗОЖ
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
02:41
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
Коронавирус
Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19
06:42
Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19
Коронавирус
Названы опасные методы отбеливания зубов
06:05
Названы опасные методы отбеливания зубов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение