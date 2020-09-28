Эксперт оценил «пессимистичный сценарий» для COVID

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов высказался о росте случаев заражения коронавирусом в России. Его слова приводят «Аргументы недели».

По словам Горелова, сейчас очень много резервных коек для инфекционных больных, особенно в Москве. Поэтому он уверен в том, что эпидемиологическая ситуация в стране вряд ли будет развиваться по «пессимистическому сценарию».

«Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает … Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции»,

— высказался Горелов.