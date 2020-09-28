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Эпидимиолог высказался о «пессимистичном сценарии» по коронавирусу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Эксперт оценил «пессимистичный сценарий» для COVID
Фото: depositphotos.com
Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов высказался о росте случаев заражения коронавирусом в России. Его слова приводят «Аргументы недели».
По словам Горелова, сейчас очень много резервных коек для инфекционных больных, особенно в Москве. Поэтому он уверен в том, что эпидемиологическая ситуация в стране вряд ли будет развиваться по «пессимистическому сценарию».

«Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает … Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции»,

— высказался Горелов.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыты сроки борьбы России с пандемией.
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