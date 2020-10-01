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Что будет, если начать бегать каждый день 

Елена Красовская 11 часов назад
Ролик рассказывает, что с вами произойдёт, если вы начнёте ежедневно бегать. Бег — самый простой способ нагрузить организм, для тренировок не нужны ни тренажёры, ни спортивный зал. Именно поэтому бег так популярен среди поклонников ЗОЖ. Правда, заставить себя каждое утро совершать пробежку не так просто, но если вы узнаете, что случится с телом, когда вы будете бегать постоянно, вам наверняка будет проще мотивировать себя на пробежку
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ЗОЖ , Видео
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