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Врач назвал пять признаков алкоголизма 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач назвал пять признаков алкоголизма
Фото: depositphotos.com
Нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, какие признаки указывают на наличие алкогольной зависимости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам врача, алкоголизм формируется не сразу. Первым признаком является патологическое влечение к выпивке. Дмитрий Кубарев отметил, что человек, у которого нет зависимости, не ищет повода выпить.
Вторым признаком нарколог назвал потерю памяти, когда наутро после застолья приходится вспоминать, что было. Третий признак, говорящий о второй стадии алкоголизма — это похмелье, четвертый — изменение в поведении. Для зависимых от спиртного людей характерна агрессия и перепады настроения. Пятый признак — это желание выпить так, чтобы никто не заметил.
Врач добавил, что противоалкогольные капли не помогают от алкогольной зависимости, необходимо обращаться к специалистам.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему голубоглазые больше подвержены алкоголизму.
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