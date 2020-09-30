Врач назвал пять признаков алкоголизма 

Нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, какие признаки указывают на наличие алкогольной зависимости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача, алкоголизм формируется не сразу. Первым признаком является патологическое влечение к выпивке. Дмитрий Кубарев отметил, что человек, у которого нет зависимости, не ищет повода выпить.

Вторым признаком нарколог назвал потерю памяти, когда наутро после застолья приходится вспоминать, что было. Третий признак, говорящий о второй стадии алкоголизма — это похмелье, четвертый — изменение в поведении. Для зависимых от спиртного людей характерна агрессия и перепады настроения. Пятый признак — это желание выпить так, чтобы никто не заметил.

Врач добавил, что противоалкогольные капли не помогают от алкогольной зависимости, необходимо обращаться к специалистам.