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Раскрыта опасность минеральной воды

Анастасия Иванова
52 минуты назад
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем может быть опасна минеральная вода. Об этом она заявила радиостанции "Говорит Москва".
По словам диетолога, для здорового человека ее разовое употребление не опасно.
"Другое дело — регулярно. < > Там идет насыщение солей определенной концентрации, определенных солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть", — рассказала Елена Соломатина.
Она добавила, что, если у человека есть проблемы с ЖКТ, пить лечебную минеральную воду надо только по рекомендации врача. Кроме того, так можно усугубить течение болезней.
"Я встречала, что приезжают на курорты по путевке, все идут пить водичку за компанию", — поделилась медик.
Есть разные виды вод, которые различаются по уровню минерализации.
"Столовую воду можно пить без ограничений, лечебно-столовой не нужно сильно увлекаться, а лечебная вода по смыслу подразумевает, что она лечебная", - объяснила специалист.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилась безопасная норма чая.
ЗОЖ,Елена Соломатина,Радиостанция "Говорит Москва",
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