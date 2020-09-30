Раскрыта опасность минеральной воды

"Другое дело — регулярно. < > Там идет насыщение солей определенной концентрации, определенных солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть", — рассказала Елена Соломатина.
"Я встречала, что приезжают на курорты по путевке, все идут пить водичку за компанию", — поделилась медик.
"Столовую воду можно пить без ограничений, лечебно-столовой не нужно сильно увлекаться, а лечебная вода по смыслу подразумевает, что она лечебная", - объяснила специалист.