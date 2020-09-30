Врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал, сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Эксперт рассказал, что суточная безвредная доза кофеина составляет 400 миллиграммов. Из нее можно рассчитать суточную норму чая.

"Поскольку это вещество содержится не только в чае, кофе, а также в колах, энергетических напитках, какао и шоколаде, мы для удобства подсчета суточного потребления кофеина предложили кофейную единицу (КЕ) —100 миллиграммов кофеина", — отметил Богомолов.

Эндокринолог пояснил, что в литре некрепкого чая содержится одна КЕ, поэтому за сутки безопасной дозой можно считать четыре литра. Если напиток будет средней крепости, одна КЕ будет содержаться в полулитре. Таким образом, безвредная доза составит чуть более двух литров. Для любителей крепкого чая норма — 1,8 литра.

Врач пришел к выводу, что чай — полезный напиток, с которым человек получает антиоксиданты. Благодаря оптимальному содержанию кофеина, чай трудно передозировать.