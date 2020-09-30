Назван витамин для профилактики рака 

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о витамине, который может помочь в профилактике рака. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Медик отметила, что существует витамин, который приносит пользу человеку вне зависимости от его возраста. Речь идет о витамине D.

"Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака"

Дзгоева добавила, что по внешним признакам нехватку этого вещества в организме распознать невозможно, так как симптомы довольно специфичны. Чтобы узнать о авитаминозе, необходимо сдать соответствующие анализы.