Раскрыта опасность резиновых сапог и дождевиков

В беседе с радидо Sputnik врач-дерматолог и терапевт Лариса Алексеева рассказала, почему горожанам не стоит носить резиновые сапоги и дождевики. По мнению эксперта, в такой одежде можно "свариться":

"В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно надевать дождевики и резиновые сапоги, потому что можно носить зонтик, есть где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, есть опасность развития кожных болезней, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ",

— объяснила эксперт.

По словам Алексеевой, в резиновых сапогах ноги потеют, а воздух не циркулирует, что может спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Вдобавок к этому подобные сапоги, как правило, не утеплены, а значит, в них легко простыть.

"В такую погоду всегда нужно иметь не дождевик, а курточку на синтепоне или на пухе с капюшоном. Она тонкая, но хорошо удерживает тепло, человек не потеет. А дождевики и резиновые сапоги — одежда для деревни или похода в лес",

— заключила Алексеева.