Названы пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ 

Для защиты от COVID-19 и ОРВИ следует соблюдать всего пять правил профилактики. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора

В первую очередь следует часто мыть руки. Если же нет возможности помыть их с мылом, то следует пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Также в ведомстве напомнили, что социальная дистанция между людьми должна составлять не менее полутора метров.

Еще россиян призвали придерживаться здорового образа жизни, носить маски и обращаться к врачу в случае заболевания: