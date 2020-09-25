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Названы пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
Фото: РИА Новости
Для защиты от COVID-19 и ОРВИ следует соблюдать всего пять правил профилактики. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
В первую очередь следует часто мыть руки. Если же нет возможности помыть их с мылом, то следует пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Также в ведомстве напомнили, что социальная дистанция между людьми должна составлять не менее полутора метров.
Еще россиян призвали придерживаться здорового образа жизни, носить маски и обращаться к врачу в случае заболевания:

«Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность».

Ранее «Рамблер» писал о том, что коронавирус вызвал смертельную болезнь.
Коронавирус , Роспотребнадзор
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