Коронавирус вызвал смертельную болезнь 

Зарубежные ученые предполагают, что коронавирус может вызывать опухоль мозга — или ускорить развитие уже имеющейся. Об этом сообщает «Известия».

Предположение выразили турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа, опираясь на то что COVID взаимодействует с клетками мозга.

На поверхности SARS-Cov-2 есть белок, внешне похожий на шип. Эти шипы образуют так называемую корону, которая позволяет вирусу зацепиться за рецептор клетки. На ее поверхности существует фермент, который называется АПФ2 и находится в большинстве тканей организма человека, в том числе в мозге.

Ученые из России отнеслись к этому выводу с недоверием, но решили продолжить изучение, так как в теории вирусы могут провоцировать опухоли.