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Коронавирус вызвал смертельную болезнь 

Анастасия Иванова 25 сентября 2020
Коронавирус вызвал смертельную болезнь
Фото: depositphotos
Зарубежные ученые предполагают, что коронавирус может вызывать опухоль мозга — или ускорить развитие уже имеющейся. Об этом сообщает «Известия».
Предположение выразили турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа, опираясь на то что COVID взаимодействует с клетками мозга.
На поверхности SARS-Cov-2 есть белок, внешне похожий на шип. Эти шипы образуют так называемую корону, которая позволяет вирусу зацепиться за рецептор клетки. На ее поверхности существует фермент, который называется АПФ2 и находится в большинстве тканей организма человека, в том числе в мозге.
Ученые из России отнеслись к этому выводу с недоверием, но решили продолжить изучение, так как в теории вирусы могут провоцировать опухоли.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда начнется пик заболеваемости коронавирусом.
Наука
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