Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Доктор Мясников назвал ошибки здорового питания

Полина Алферова
3 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие ошибки совершают любители здорового питания в эфире авторской программы на телеканале «Россия 1».
Мясников назвал ошибки здорового питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мясников подчеркнул, что кефир и другая кисломолочная продукция бесполезны, если у них большой срок годности.
«Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго», — подчеркнул врач.
Что касается смузи, то Мясников напомнил о том, что в напитке много сахара. А клетчатку нужно употреблять в цельных, а не измельченных фруктах. Никакой ценности нет и у кукурузных хлопьев из рафинированной муки.
Продукты с фруктозой в качестве сахарозаменителя также опасны. Ведь фруктоза тоже провоцирует всплеск инсулина и бесполезна для предупреждения развития диабета.
«Кофе для похудения» также является лишь маркетинговым ходом, по словам Александра Мясникова.
«Понимаете, это все пищевая промышленность. К сожалению, пищевая промышленность нас гробит наравне с табачной», — резюмировал врач.
Рамблер
ЗОЖ,Александр Мясников,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители