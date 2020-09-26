Мясников назвал ошибки здорового питания

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие ошибки совершают любители здорового питания в эфире авторской программы на телеканале «Россия 1».

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Мясников подчеркнул, что кефир и другая кисломолочная продукция бесполезны, если у них большой срок годности.

«Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго», — подчеркнул врач.

Что касается смузи, то Мясников напомнил о том, что в напитке много сахара. А клетчатку нужно употреблять в цельных, а не измельченных фруктах. Никакой ценности нет и у кукурузных хлопьев из рафинированной муки.

Продукты с фруктозой в качестве сахарозаменителя также опасны. Ведь фруктоза тоже провоцирует всплеск инсулина и бесполезна для предупреждения развития диабета.

«Кофе для похудения» также является лишь маркетинговым ходом, по словам Александра Мясникова.

«Понимаете, это все пищевая промышленность. К сожалению, пищевая промышленность нас гробит наравне с табачной», — резюмировал врач.