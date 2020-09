Врачи рассказали, как будильник влияет на здоровье

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета рассказали о том, резкие сигналы будильника могут нарушать мозговую деятельность, в частности когнитивные функции и нервную систему. Об этом сообщил портал «Медиа ЯМА».

Неправильное пробуждение может стать причиной низкой работоспособности. Однако, если вместо сигнала будильника поставить мелодичную музыку, то это поможет оставаться бодрым долгое время.

Эксперты также привели в пример композиции, которые положительно влияют на организм во время пробуждения: Good Vibrations группы The Beach Boys или Close to Me The Cure.