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Медики рассказали, как будильник влияет на здоровье 

Анастасия Иванова 40 минут назад
Врачи рассказали, как будильник влияет на здоровье
Фото: depositphotos.com
Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета рассказали о том, резкие сигналы будильника могут нарушать мозговую деятельность, в частности когнитивные функции и нервную систему. Об этом сообщил портал «Медиа ЯМА».
Неправильное пробуждение может стать причиной низкой работоспособности. Однако, если вместо сигнала будильника поставить мелодичную музыку, то это поможет оставаться бодрым долгое время.
Эксперты также привели в пример композиции, которые положительно влияют на организм во время пробуждения: Good Vibrations группы The Beach Boys или Close to Me The Cure.
Ранее «Рамблер» писал о том, что девушка напугала врачей кровавыми слезами.
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