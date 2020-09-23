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Ученые объяснили чувство тревоги у пьющих людей 

Мира Маркина 5 часов назад
Ученые объяснили чувство тревоги у пьющих людей
Фото: depositphotos.com
Португальские ученые объяснили чувство тревоги у людей, злоупотребляющих спиртным. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.
Нейробиологи из Университета Порту десять дней ежедневно давали самцам мышей по пять порций алкоголя, эквивалентных в пересчете на "человеческие" дозы одной кружке пива, бокалу вина и рюмке крепких напитков.
На десятый день исследования ученые проанализировали ткань мозга и увидели, что алкоголь активирует микроглию — клетки центральной нервной системы, которые обычно отвечают за распознавание и удаление патогенов.
Однако в данном случае разбуженные иммунные клетки принялись поглощать и разрушать соединительные синапсы между нейронами в префронтальной коре — области мозга, ответственной за сложное познание и принятие решений. У мышей с нарушенными нейронными связями проявилась тревога и когнитивные проблемы.
Следующие эксперименты показали, что активизация микроглии увеличивает выработку воспалительной молекулы TNF. Ученые подавили ее при помощи одобренного лекарственного средства помалидомида, после чего грызуны вернулись в спокойное состояние, а разрушение синапсов в мозге приостановилось. Того же эффекта авторам удалось добиться, отключив ген Tnf, кодирующий данную молекулу.
По словам исследователей, ранее было известно, что иммунные клетки в головном мозге пьющих людей становятся гиперактивными. Однако новое исследование помогло объяснить причину повышенной тревожности у людей, злоупотребляющих алкоголем, и найти определенные средства для борьбы с этим.

"Наша работа предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты, которые используются в клинической практике, могут остановить повреждения мозга и снизить тревожность, вызванные злоупотреблением алкоголем",

— заявила один из авторов исследования Камила Португал.
Напомним, ранее "Рамблер" объснял, существует ли аллергия на алкоголь.
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