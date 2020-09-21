Аллергия на алкоголь: миф или реальность 

В народе бытует мнение, что у некоторых людей алкоголь вызывает аллергию. У некоторых людей это заявление вызывает непонимание, ведь, если задуматься, разве организм может давать такую реакцию на спирт? В этом попробовал разобраться «Рамблер».

Аллергия на алкоголь — это не миф, а суровая реальность, которая захватывает все большую часть населения. Причем реакция не всегда вызвана большим процентом содержания в напитках спирта. В равной ситуации могут возникнуть симптомы аллергии как на пиво, так и водку. Все дело в том, что аллергическую реакцию вызывает не сам этиловый спирт, так как организм сам по себе вырабатывает небольшое количество этанола, соответственно — не может воспринимать его в качестве инородного элемента, а присутствующие в составе напитков добавки.

отек либо припухлость;

зуд в носу;

боли в животе;

рвота, тошнота;

кожный зуд;

покраснение кожи всего тела;

насморк, шелушение кожи;

першение в горле. К симптомам аллергии на алкоголь относятся:

отек Квинке — отечность затрагивает слизистые рта, дыхательные пути, опухоль распространяется на губы, веки, подкожно-жировую клетчатку лица и шеи. Общее самочувствие резко ухудшается, кожа приобретает синюшный оттенок;

анафилактический шок — выступает холодный пот, появляется слабость, резко падает давление и человек бледнеет. Часто наблюдается потеря сознания. В особо тяжелых случаях:

Избавиться от аллергии невозможно. Если она проявилась, то она будет с вами на всю оставшуюся жизнь. В этой ситуации медицина бессильна. Во всяком случае на сегодняшний день никаких средств, способных окончательно и бесповоротно искоренить любую аллергию, попросту не существует. Зато в распоряжении человечества имеется ряд методов, позволяющих не только справиться с непосредственными проявлениями этого злокозненного недуга, но и с большей или меньшей степенью вероятности предотвратить его рецидив.