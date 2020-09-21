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Аллергия на алкоголь: миф или реальность 

Анастасия Иванова 1 час назад
Аллергия на алкоголь: миф или реальность
Фото: depositphotos.com
В народе бытует мнение, что у некоторых людей алкоголь вызывает аллергию. У некоторых людей это заявление вызывает непонимание, ведь, если задуматься, разве организм может давать такую реакцию на спирт? В этом попробовал разобраться «Рамблер».
Аллергия на алкоголь — это не миф, а суровая реальность, которая захватывает все большую часть населения. Причем реакция не всегда вызвана большим процентом содержания в напитках спирта. В равной ситуации могут возникнуть симптомы аллергии как на пиво, так и водку. Все дело в том, что аллергическую реакцию вызывает не сам этиловый спирт, так как организм сам по себе вырабатывает небольшое количество этанола, соответственно — не может воспринимать его в качестве инородного элемента, а присутствующие в составе напитков добавки.
К симптомам аллергии на алкоголь относятся:
  • отек либо припухлость;
  • зуд в носу;
  • боли в животе;
  • рвота, тошнота;
  • кожный зуд;
  • покраснение кожи всего тела;
  • насморк, шелушение кожи;
  • першение в горле.
В особо тяжелых случаях:
  • отек Квинке — отечность затрагивает слизистые рта, дыхательные пути, опухоль распространяется на губы, веки, подкожно-жировую клетчатку лица и шеи. Общее самочувствие резко ухудшается, кожа приобретает синюшный оттенок;
  • анафилактический шок — выступает холодный пот, появляется слабость, резко падает давление и человек бледнеет. Часто наблюдается потеря сознания.
Избавиться от аллергии невозможно. Если она проявилась, то она будет с вами на всю оставшуюся жизнь. В этой ситуации медицина бессильна. Во всяком случае на сегодняшний день никаких средств, способных окончательно и бесповоротно искоренить любую аллергию, попросту не существует. Зато в распоряжении человечества имеется ряд методов, позволяющих не только справиться с непосредственными проявлениями этого злокозненного недуга, но и с большей или меньшей степенью вероятности предотвратить его рецидив.
Таким образом, можно существенно уменьшить повторный риск проявления аллергии на алкоголь, если соблюдать эти правила:
  • употреблять исключительно высококачественные напитки — без красителей, консервантов, ароматизаторов, сивушных масел и прочих добавок;
  • Вспомнить, что вы пили перед проявлением симптомов первого случая аллергии и отказаться в последствие от этого напитка;
  • исключить тип напитков, ранее вызывавших аллергические проявления у кого-нибудь из родственников, поскольку заболевание может быть наследственным;
  • попробовать принять небольшую дозу сопутствовавшего аллергии алкоголя под другую закуску;
  • избегать различного рода коктейлей. Из-за их сложного состава повышается риск встречи с аллергеном.
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