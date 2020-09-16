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Названы продукты, спасающие от выпадения волос 

Елена Красовская 47 минут назад
Ролик рассказывает, как с помощью диеты предотвратить выпадение волос или остановить его. Выпадение волос — явление нормальное: у здорового человека на месте выпавших вырастают новые здоровое волосы. Но в случае неправильного питания, болезней, стрессов выпадение усиливается в разы, и это уже чревато облысением. Смотрите видео и узнайте, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы не обзавестись блестящей лысиной.
Ранее «Рамблер» напомнил, что врач рассказал, какие анализы крови необходимо сдавать после 40 лет.
ЗОЖ , Видео
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