Названы продукты, спасающие от выпадения волос 

Ролик рассказывает, как с помощью диеты предотвратить выпадение волос или остановить его. Выпадение волос — явление нормальное: у здорового человека на месте выпавших вырастают новые здоровое волосы. Но в случае неправильного питания, болезней, стрессов выпадение усиливается в разы, и это уже чревато облысением. Смотрите видео и узнайте, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы не обзавестись блестящей лысиной.