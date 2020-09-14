Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказал, какие анализы крови необходимо сдавать после 40 лет 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Выяснилось, какие анализы нужно сдать после 40 лет
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Олег Константинов рассказал, какие анализы крови после 40 лет необходимо сдавать ежегодно. Его слова приводит «АиФ».
Прежде всего, стоит помнить об общем клиническом анализе крови, ведь он позволяет выявить железодефицит и другие проблемы кроветворения, а также обнаружить воспалительный процесс, риск тромбоза или геморрагического синдрома.
Рекомендуется сдавать анализ на липидный профиль. При этом исследовать нужно не только общий холестерин, но и его фракции — липопротеины высокой и низкой плотности («хороший» и «плохой» холестерин). С помощью этого анализа можно оценить риск развития атеросклероза и вовремя скорректировать факторы риска — снизить вес, заняться спортом, бросить курить, снизить жир и соль в рационе.
Также важно сдавать анализ крови на углеводный обмен, благодаря которому можно избежать развития сахарного диабета и метаболического синдрома. Самый простой — это анализ на уровень глюкозы в крови. Более информативный — гликированный гемоглобин, так как он отобразит уровень сахара в крови за последние два-три месяца.
Врач также посоветовал сдавать анализы на креатинин, мочевину и пуриновый обмен. Это необходимо для контроля работы почек. А мужчинам после 45 лет в обязательном порядке нужно проверять простатспецифический антиген (ПСА) — маркер рака предстательной железы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач рассказал, какую болезнь вызывает легкий алкоголь.
Видео дня. От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
Комментарии
ЗОЖ , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать, если на ступне растет шишка
Что делать, если на ступне растет шишка
Найдено средство, защищающее от заражения COVID-19
Найдено средство, защищающее от заражения COVID-19
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Онколог назвал признаки рака кожи
Онколог назвал признаки рака кожи
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение