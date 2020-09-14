Выяснилось, какие анализы нужно сдать после 40 лет

Врач-терапевт Олег Константинов рассказал, какие анализы крови после 40 лет необходимо сдавать ежегодно. Его слова приводит «АиФ».

Прежде всего, стоит помнить об общем клиническом анализе крови, ведь он позволяет выявить железодефицит и другие проблемы кроветворения, а также обнаружить воспалительный процесс, риск тромбоза или геморрагического синдрома.

Рекомендуется сдавать анализ на липидный профиль. При этом исследовать нужно не только общий холестерин, но и его фракции — липопротеины высокой и низкой плотности («хороший» и «плохой» холестерин). С помощью этого анализа можно оценить риск развития атеросклероза и вовремя скорректировать факторы риска — снизить вес, заняться спортом, бросить курить, снизить жир и соль в рационе.

Также важно сдавать анализ крови на углеводный обмен, благодаря которому можно избежать развития сахарного диабета и метаболического синдрома. Самый простой — это анализ на уровень глюкозы в крови. Более информативный — гликированный гемоглобин, так как он отобразит уровень сахара в крови за последние два-три месяца.

Врач также посоветовал сдавать анализы на креатинин, мочевину и пуриновый обмен. Это необходимо для контроля работы почек. А мужчинам после 45 лет в обязательном порядке нужно проверять простатспецифический антиген (ПСА) — маркер рака предстательной железы.