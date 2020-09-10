В приложении TikTok появился опасный флешмоб. Его суть заключается в отбеливании зубов концентратом перекиси водорода. Такое увлечение пользователей напугало врачей. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняя Клаудия Снелл, чье видео с изображением процесса отбеливания собрало почти три миллиона просмотров, купила бутылку перекиси водорода. С помощью ватного тампона девушка нанесла жидкость на зубы на одну минуту. Флакон содержал три процента перекиси водорода, что в 30 раз превышает количество, разрешенное в безрецептурных продуктах для отбеливания зубов.