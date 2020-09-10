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Названы препараты, которые должны быть в каждой аптечке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы обязательные препараты для домашней аптечки
Фото: depositphotos
Фармацевт Людмила Бублиева рассказала, какие лекарства всегда стоит иметь под рукой, а от каких лучше отказаться.
Термометр, измеритель пульса и тонометр для измерения давления необходимо иметь каждому. Даже в доме у тех, кто не жалуется на здоровье.
Кроме того, на случай высокой температуры надо снабдить аптечку жаропонижающими, хотя бы парацетамол. Не помешают таблетки от боли в горле и капли при заложенности носа. Также осенью могут быть актуальны средства от ушной боли и ингаляторы.
Положите в аптечку средства от отравлений и обезболивающие. Эти таблетки используют даже чаще противопростудных.
А вот антибиотикам в аптечке не место, поскольку их следует принимать только по назначению врача, иначе есть риск еще больше навредить здоровью.
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