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Врач раскрыл секрет долголетия 

Анастасия Иванова 1 час назад
Бокерия раскрыл секрет долголетия
Фото: depositphotos.com
Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал, что необходимо делать для оздоровления организма. По его словам, очень важно заниматься ходьбой.

«У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет»,

— поведал Бокерия.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости.
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ЗОЖ , РАН
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