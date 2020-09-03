Бокерия раскрыл секрет долголетия

Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал, что необходимо делать для оздоровления организма. По его словам, очень важно заниматься ходьбой.
«У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет»,
— поведал Бокерия.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости.