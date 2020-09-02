Врач назвала повышающие потенцию продукты 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты восполняют дефицит тестостерона в организме мужчины. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, потенцию повышают продукты, которые богаты хорошо усвояемым белком. Например, нежирный творог, куриная грудка, говядина и яичный белок. Кроме того, на мужском здоровье положительно сказывается употребление говядины. Помимо белка, она содержит необходимый витамин В12.

Количество тестостерона повышают и морепродукты. Они содержат цинк, усиливающий желание и чувственность. Диетолог посоветовала мужчинам есть крабов, устрицы, а еще тыквенные семечки.

"На потенцию, так же как и на либидо, положительно влияют жирные кислоты омега-3. Помимо большого количества белка, фосфора и цинка, они содержат холестерол. Именно он используется организмом при образовании половых гормонов", — сказала Елена Соломатина.

Врач порекомендовала воздержаться от употребления пива, сои, сладостей, газировки и молочных продуктов, так как они, наоборот, снижают уровень тестостерона.

Для поддержания здоровья мужчинам необходимо заниматься спортом, следить за питанием и избегать стресса. По словам Елены Соломатиной, молодым мужчинам будет полезно добавить в рацион жирные продукты, а тем, кто старше 35 лет, — растительный белок: фасоль и горох.