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Как алкоголь влияет на половое влечение мужчин

Анастасия Иванова
12 часов назад
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Среди мужчин бытует мнение, что алкоголь положительно сказывается на потенции. Но это не так. «Рамблер» объяснит, почему спиртные напитки негативно влияют на половое влечение.
Как алкоголь влияет на потенцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Воздействие алкоголя на потенцию в первую очередь связано с серотонином и дофамином – химическими веществами, содержащимися в нашем организме. Поэтому в первое время спиртные напитки действительно оказывают благоприятный эффект, но длится он около получаса, после чего организм дает обратную реакцию на употребление этилового спирта - возбуждение спадает, появляется сонливость, уровень полового влечения снижается.
Те, кто под воздействием спиртного расслабились, раскрепостились и сделали близость более свободной и чувственной, часто начинают воспринимать алкоголь как обязательный спутник акта любви. За счет этого они попадают в ловушку. При систематическом употреблении алкоголя мозг начинает подстраиваться под изменившуюся среду, притупляя чувствительность рецепторов, которые возбуждает алкоголь, и усиливая выработку веществ, которые нейтрализуют его действие.
Поначалу люди, привыкшие к употреблению алкоголя, добиваются прежнего эффекта повышением дозы. Но со временем мозг будет отвечать на увеличение потребления алкоголя все жестче, и закончиться эта история может алкоголизмом, снижением чувствительности полового органа, импотенцией.
Поэтому иногда выпивать перед актом любви, конечно, можно. Но не стоит вводить это в привычку, если не хотите утратить желание раз и навсегда.
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