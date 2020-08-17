Как алкоголь влияет на потенцию

Среди мужчин бытует мнение, что алкоголь положительно сказывается на потенции. Но это не так. «Рамблер» объяснит, почему спиртные напитки негативно влияют на половое влечение.

Воздействие алкоголя на потенцию в первую очередь связано с серотонином и дофамином – химическими веществами, содержащимися в нашем организме. Поэтому в первое время спиртные напитки действительно оказывают благоприятный эффект, но длится он около получаса, после чего организм дает обратную реакцию на употребление этилового спирта - возбуждение спадает, появляется сонливость, уровень полового влечения снижается.

Те, кто под воздействием спиртного расслабились, раскрепостились и сделали близость более свободной и чувственной, часто начинают воспринимать алкоголь как обязательный спутник акта любви. За счет этого они попадают в ловушку. При систематическом употреблении алкоголя мозг начинает подстраиваться под изменившуюся среду, притупляя чувствительность рецепторов, которые возбуждает алкоголь, и усиливая выработку веществ, которые нейтрализуют его действие.

Поначалу люди, привыкшие к употреблению алкоголя, добиваются прежнего эффекта повышением дозы. Но со временем мозг будет отвечать на увеличение потребления алкоголя все жестче, и закончиться эта история может алкоголизмом, снижением чувствительности полового органа, импотенцией.