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Раскрыт секрет долголетия японцев 

Стелла Шмель 2 часа назад
Раскрыт секрет долголетия японцев
Фото: globallookpress.com
Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев. Об этом рассказал р уководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ. Его слова приводит РИА Новости.
По утверждению специалиста, тайна кроется в рационе его соотечественников. Японцы едят много морепродуктов и потребляют растительную пищу. Кроме того, в рационе японцев отсутствуют сладкие напитки, что также оказало свое положительное влияние.
Кроме того, Цуганэ подчеркнул, что бобовые в ферментированном виде препятствуют развитию онкологии в области груди и снижают шанс возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ранее "Рамблер" писал, что дневной сон назвали критически опасным для здоровья.
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