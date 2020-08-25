Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о том, как снизить риск рака и инсульта. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт посоветовала совершать регулярные поездки на велосипеде. Этот метод подтвердило исследование, которое проводили еще в 1991 году. В нем участвовали мужчины от 27 до 54, перенесшие инфаркт.

Участники в течение трех месяцев ездили на велосипеде после подготовительных процедур. После эксперимента врачи взяли повторные анализы у участников исследования. Выяснилось, что их уровень хорошего холестерина повысился, а показатели эстрадиола снизились до нормы.