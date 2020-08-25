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Врач рассказал о способе, снижающем риск рака и инсульта 

Елизавета Назарова 1 час назад
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о том, как снизить риск рака и инсульта. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт посоветовала совершать регулярные поездки на велосипеде. Этот метод подтвердило исследование, которое проводили еще в 1991 году. В нем участвовали мужчины от 27 до 54, перенесшие инфаркт.
Участники в течение трех месяцев ездили на велосипеде после подготовительных процедур. После эксперимента врачи взяли повторные анализы у участников исследования. Выяснилось, что их уровень хорошего холестерина повысился, а показатели эстрадиола снизились до нормы.

"Достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно", — отметила эндокринолог.

Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал об опасности чистки ушей.
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