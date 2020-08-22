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Названы привычки, разрушающие печень 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Ученые назвали привычки, которые способствуют разрушению печени. Об этом сообщает издание Focus со.
Одной из причин болезней печени эксперты назвали фрукты. Из-за их неправильного употребления в органе откладываются жиры. Это происходит из-за того, что в плодах много фруктозы.
Еще одной привычкой, негативно влияющей на печень, назвали малоподвижный образ жизни. Третья причина кроется в лекарствах. В печени происходит расщепление препаратов, поэтому, если они неправильно влияют на организм, появляется боль в верхней части живота и усталость. В таких случаях эксперты рекомендуют приостановить прием лекарств и обратиться к врачу.
Эксперты отметили, что на разрушение печени влияет не только цирроз. Негативно может сказаться и ожирение органа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что популярный напиток оказался спасением от рака.
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