Названы привычки, разрушающие печень 

Ученые назвали привычки, которые способствуют разрушению печени. Об этом сообщает издание Focus со.

Одной из причин болезней печени эксперты назвали фрукты. Из-за их неправильного употребления в органе откладываются жиры. Это происходит из-за того, что в плодах много фруктозы.

Еще одной привычкой, негативно влияющей на печень, назвали малоподвижный образ жизни. Третья причина кроется в лекарствах. В печени происходит расщепление препаратов, поэтому, если они неправильно влияют на организм, появляется боль в верхней части живота и усталость. В таких случаях эксперты рекомендуют приостановить прием лекарств и обратиться к врачу.

Эксперты отметили, что на разрушение печени влияет не только цирроз. Негативно может сказаться и ожирение органа.