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Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца
Фото: depositphotos
Капуста самых разных видов может снизить риск опасных болезней сердца. Об этом рассказали ученые из Университета Западной Австралии. Врачи доказали, что ежедневное употребление брюссельской капусты или брокколи может снизить риск заболевания кровеносных сосудов на 46%.
В ходе работы ученые проанализировали питание 684 пожилых женщин. Анализ показал, что испытуемые, которые употребляли более 45 г брюссельской, белокочанной капусты или брокколи ежедневно имели меньшую вероятность заболеваний кровеносных сосудов, чем те, кто не ел овощей.
Ученые пришли к выводу, что в овощах семейства крестоцветных содержится много витамина К, который может участвовать в подавлении процесса кальцификации в кровеносных сосудах. А именно кальций, которые скапливается на стенках сосудов может приводить к разного рода заболеваниям.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой овощ может уберечь от рака.
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