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Мясников рассказал, можно ли избавиться от целлюлита 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мясников рассказал, как избавиться от целлюлита
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, можно ли избавиться от целлюлита. Тему подняли в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
По мнению врача, избавиться от целлюлита невозможно.

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — сказал Мясников.

Он объяснил, что то, что люди считают целлюлитом, — норма. В медицине этим термином обозначают острое воспаление подкожного жира. К его симптомам относятся высокая температура, отек, покраснение кожи и гной.

«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — заявил врач.

Доктор Мясников отметил, что целлюлит появляется из-за генетической предрасположенности. Медик призвал женщин не комплексовать из-за этого.
Ранее "Рамблер" сообщал, что развеян миф о вреде вина.
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