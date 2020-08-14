Развеян миф о вреде сухого вина 

Доктор медицинских наук и гастроэнтеролог Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Врач объяснил, что слова о том, что продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок, ошибочны. Так как еда и напитки лишь ослабляют кислотность.
«Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином», — отметил он.
Изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, где среда близка к нейтральной.
«Согласно современным данным, в развитии язвенной болезни роль кислой пищи несущественна», — уточнил Буеверов.
Более того кислотность в сухом вине в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара.
Ранее "Рамблер" сообщал о симптомах язвы, которые часто путают с гастритом.