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Выяснилось, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, у кого продолжительность жизни дольше: у мясоедов или вегетарианцев. Об этом она сообщила в беседе с "Пятым каналом".
По мнению специалиста, при при соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы.

"Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться", — заявила врач.

Она рассказала про два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии. Чем она больше, тем быстрее человек стареет. По словам диетолога, вегетарианцы употребляют меньше холестерина, поэтому толщина сосудистой стенки у них ниже.

"Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться", — рассказала Инна Кононенко.

Второй показатель изнашиваемости организма — митохондрии, которые являются "энергетическими станциями" клеток.

"У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить".

Диетолог порекомендовала и вегетарианцам, и мясоедам не допускать дефицита витаминов и микроэлементов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали продукт для профилактики диабета.
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ЗОЖ , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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