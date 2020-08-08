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Ученые назвали продукт для профилактики диабета 

Полина Алферова 10 часов назад
Ученые назвали продукт для профилактики диабета
Фото: Pixabay
Издание Food News опубликовало исследования специалистов из Университета Гуэлфа в Канаде. Они определили продукт, который снижает уровень сахара в крови. Это помогает сократить риск возникновения диабета и болезней сердца. Таким продуктом оказались бобовые культуры.
Они обладают низким гликемическим индексом и снижают уровень холестерина в крови. Именно поэтому бобовые нормализуют уровень сахара в крови и незаменимы для диабетиков. Кроме того, за счет большого количества белка и клетчатки, они помогают корректировать вес тела.
Ранее «Рамблер» писал, что врачи назвали необычный симптом коронавируса.
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