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Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню
Фото: depositphotos.com
Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил россиян, что посещение бани может быть опасным. По словам специалиста, это может пагубно отразиться на здоровье глаз.
Врач заявил, что у многих высокая температура в парилке может спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва. Есть множество других патологий, которые может вызвать баня, например, спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.
Кроме того, у некоторых может начаться острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения.

"Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно",

— пояснил доктор.
Также не рекомендуется посещать баню людям с такими хроническими заболеваниями, как кератит, блефарит и конъюнктивит. Так как эта процедура может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван напиток, облегчающий течение COVID-19.
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ЗОЖ , Дмитрий Дементьев
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