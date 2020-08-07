Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню 

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил россиян, что посещение бани может быть опасным. По словам специалиста, это может пагубно отразиться на здоровье глаз.

Врач заявил, что у многих высокая температура в парилке может спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва. Есть множество других патологий, которые может вызвать баня, например, спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.

Кроме того, у некоторых может начаться острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения.

"Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно",

— пояснил доктор.

Также не рекомендуется посещать баню людям с такими хроническими заболеваниями, как кератит, блефарит и конъюнктивит. Так как эта процедура может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания.