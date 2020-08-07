Назван напиток, облегчающий течение COVID-19

Ученые из Университета Лаваля в Канаде заявили, что содержащийся в вине антиоксидант способен понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Это один из основных симптомов, который сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

ОРДС — это дыхательная недостаточность, вызванная широким воспалительным процессом в легких, которая способствует появлению одышки, учащенному дыханию и синеватому окрасу кожи.

По данным канадских ученых, большое содержание особого фермента ACE2 в организме способно снизить тяжесть респираторного дистресс-синдрома. А чтобы увелилить концентрацию этого вещества, необходимо пить красное и белое вино, так как именно в этих напитках содержится ресвератрол, влияющий на количество фермента ACE2.