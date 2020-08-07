Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выявили, какой алкогольный напиток облегчает течение COVID-19 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Назван напиток, облегчающий течение COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Лаваля в Канаде заявили, что содержащийся в вине антиоксидант способен понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Это один из основных симптомов, который сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
ОРДС — это дыхательная недостаточность, вызванная широким воспалительным процессом в легких, которая способствует появлению одышки, учащенному дыханию и синеватому окрасу кожи.
По данным канадских ученых, большое содержание особого фермента ACE2 в организме способно снизить тяжесть респираторного дистресс-синдрома. А чтобы увелилить концентрацию этого вещества, необходимо пить красное и белое вино, так как именно в этих напитках содержится ресвератрол, влияющий на количество фермента ACE2.
Ранее «Рамблер» сообщал о неявном факторе смерти от COVID-19.
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алкоголь, который меньше всего вредит организму
Алкоголь, который меньше всего вредит организму
Что будет с карантином в сентябре
Что будет с карантином в сентябре
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Что делать, если стреляет в ухе
03:20
Что делать, если стреляет в ухе
Народная медицина
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
01:14
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как убрать отложения солей на шее
01:40
Как убрать отложения солей на шее
Народная медицина
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Почему летом болит горло
06:04
Почему летом болит горло
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение