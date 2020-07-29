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Эксперт назвал лучшее время для безопасного загара 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперт назвал лучшее время для безопасного загара
Фото: depositphotos.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какое время стоит выбрать для безопасного загара. Об этом сообщает ТАСС.
Солнечные ванны лучше всего принимать до 11 часов утра и после 14 часов дня. Именно в это время солнце менее агрессивно, а индекс ультрафиолетового излучения наименее опасен. А вот в пик жары, то есть в полдень, Вильфанд посоветовал россиянам держаться в тени, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если от солнца появились ожоги.
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ЗОЖ , Роман Вильфанд
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