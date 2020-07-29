Эксперт назвал лучшее время для безопасного загара 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какое время стоит выбрать для безопасного загара. Об этом сообщает ТАСС.

Солнечные ванны лучше всего принимать до 11 часов утра и после 14 часов дня. Именно в это время солнце менее агрессивно, а индекс ультрафиолетового излучения наименее опасен. А вот в пик жары, то есть в полдень, Вильфанд посоветовал россиянам держаться в тени, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.