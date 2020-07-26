Что делать при солнечных ожогах

Ожоги, которые человек получает на ярком солнце, точно такие же, какие можно получить, случайно прикоснувшись к утюгу или брызнув на себя кипятком. От обычных термических ожогов они отличаются только тем, что вызываются воздействием ультрафиолетового излучения. «Рамблер» расскажет, что делать для облегчения симптомов.

Прежде всего, необходимо принять прохладный душ (не холодный!). Нужно пить как можно больше воды, чтобы предотвратит развитие обезвоживания.

Само лечение, как правило, проводится в домашних условиях с использованием аптечных мазей, кремов, спреев, а также проверенных временем народных средств, таких как:

Сок алоэ

Сок алоэ обладает заживляющими, бактерицидными и успокаивающими свойствами, уменьшает сухость и раздражение кожи. Возьмите гель из листа алоэ и аккуратно нанесите его на место ожога. Не стоит его втирать, так как это может повредить кожу. Наносите алоэ вера 2-3 раза в день до тех пор, пока ожог не пройдет или не перестанет быть болезненным.

Мед

Мед — отличный природный антибиотик и антисептик, он снимает боль, способствует быстрому заживлению ожога и не дает ему загноиться. Если ожог несильный, достаточно постоянно смазывать медом пораженные участки. Глубокие ожоги лечат при помощи медовых повязок и компрессов.

Ряженка, сметана, натуральный йогурт без вкусовых добавок, кефир.

Эти кисломолочные продукты отлично снимают жар и предотвращают сухость кожи, быстро облегчая состояние больного. Их следует наносить толстым слоем на место, обожженное солнцем. Как только средство нагреется и подсохнет, снимите остатки влажным полотенцем.

Арбузный сок

Смочите в арбузном соке марлевую салфетку и приложите к солнечным ожогам. Можно использовать не сок, а мякоть арбуза. Эта сладкая ягода снимет боль, уменьшит зуд и избавит от жара.